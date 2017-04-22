Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, geleceğin teminatı olan çocuklar ve gençlerle Türkiye'nin dünya ile rekabet edebilen güçlü bir ülke haline geleceğini belirterek, "Şehitlerimizin mirası vatanımızı, en güzel şekilde gelecek nesillere taşımak, çalışarak ve üreterek daha ileriye götürmek ortak gayemizdir." ifadesini kullandı.



Tüfenkci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 97 yıl önce bugün, milletin temsilcilerinin meclis çatısı altında birleşerek geleceği şekillendirecek tarihi bir adım attıklarını anımsattı.



Bağımsızlık ve demokrasinin güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının ve tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır şiarıyla ilk kez bahsi geçen milli egemenlik kavramı, TBMM'nin açılışıyla vücut bulmuştur. Bu düstur ile milletimiz, esareti kabul etmeyeceğini ve istikbali konusunda kendisinin karar vereceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Gücünü milletin egemenliğinden alan meclis, azim, inanç ve kararlılıkla istiklal mücadelesine yön vermiş ve eşi benzeri olmayan bir kurtuluş öyküsüne imzasını atmıştır.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarınlarımız olan çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı gün onlara verilen önemin tezahürü olmuş, dünya çocuklarını barış, kardeşlik ve birlik vurgusuyla bir araya getirmiştir. Şehitlerimizin mirası vatanımızı, en güzel şekilde gelecek nesillere taşımak, çalışarak ve üreterek daha ileriye götürmek ortak gayemizdir."



Türk milletinin 16 Nisan'da tarihi bir karara daha imza attığına dikkati çeken Tüfenkci, bu kararın millet iradesinin her şeyin üstünde olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini kaydetti.



Tüfenkci, "Geleceğin teminatı olan çocuklar ve gençlerle Türkiye, dünya ile rekabet edebilen güçlü bir ülke haline gelecek. Hangi sistemle yönetileceğine kendisi karar veren milletimiz, Türkiye'nin istikrarını ve demokrasisini güvence altına almıştır. Bundan sonra ülkemiz güçlü ve parlak bir geleceğe gebedir." ifadelerini kullandı.