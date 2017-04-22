Bayrampaşa Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 22 ülkeden yüzlerce çocuğun katılımıyla etkinlik düzenlendi.



Semih Erdem Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Kemal Oğuz Kıdıl ve çocukların aileleri katıldı.



Etkinlikte konuşan Aydıner, tüm çocukların mutluluk ve barış içerisinde yaşamasını dileyerek İdlib'deki katliamda ölen çocukları unutmadıklarını anlattı.



Aydıner, savaş mağduru tüm çocuklara kapılarının açık olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Savaşın bir an önce sona ermesi lazım, çocuklarımızın ölmemesi lazım. Bugün Suriye'de özellikle İdlib'den gelen aileler ve çocukları burada. Onların yüzlerinin gülmesi için bizler de Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizden gelen her şeyi Cumhurbaşkanımız vasıtasıyla yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İnşallah onlar da yarın yuvalarına, evlerine gidecekler. Bu bayramların babasız, annesiz, aç ve susuz kalmış tüm çocuklarımızın kurtuluşlarına vesile olmasını diliyorum."



6. sınıf öğrencisi İdlibli Muhammed Hatip de İdlib'deki çocuklara dua ettiklerini belirterek, hayatta kalan çocukların bir günlerinin bir yıl gibi geçtiğini, dileğinin Suriye'ye dönmek olduğunu söyledi.



Çocukların, İstiklal Marşı'nı güzel okuma, yoğurtta altın bulma, yumurta taşıma, halat çekme, çuval yarışı, türkü yarışması kategorilerinde hünerlerini sergilediği etkinlik yarın 18.00'de sona erecek.