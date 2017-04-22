23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

TRT Diyarbakır Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Çocuklarımız Şarkı Söylüyor" konseri düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

TRT Diyarbakır Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Çocuklarımız Şarkı Söylüyor" konseri düzenledi.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezinde düzenlenen konserde, İstiklal Marşı okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

55 kişilik çocuk ekibinin seslendirdiği şarkılarla katılımcılar doyasıya eğlendi.

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