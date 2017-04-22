Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilköğretim öğrencilerini makamında kabul etti.



Ziyarette Kaymakam Keleş'in makamına oturan Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencileri Arda Atasoy ve Fatma Naz Türkseven, ilçe idarecilerini arayarak eksik gördükleri konuları iletti ve sorunların çözümü için çeşitli talimatlar verdi.



Kaymakam Keleş'e sorular yönelterek karşılıklı sohbet eden öğrencilere, program sonunda çeşitli hediyeler verildi.