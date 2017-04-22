23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Gümüşhane Valisi Okay Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gümüşhane Valisi Okay Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Memiş, mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin Türk milletinin ulusal egemenliğinin tescil edildiği tarih olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve dünyadaki tek evrensel çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla ve gururla kutladığımız bugün, meclisimizin ilk başkanı ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği önemi ve güveni göstermekte, modern Türkiye'nin çocukların omuzunda yükseleceğine işaret etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, birinci mecliste görev yapan tüm milletvekillerimizi ve bu cennet vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, savaş ve şiddetten arınmış bir dünyanın kurulması temennisiyle, çocuklarımızın tüm dünya çocuklarıyla kutladıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum."
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ise yayımladığı mesajında, milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. yılının idrak edildiğini anımsattı.
Mesajında, "Yetkisini yalnızca milletimizden alan gazi meclisimiz, 97 yıl önceki ruhla devletimiz ve milletimiz için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" ifadelerine yer veren Pektaş, "23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin öneminin en bariz göstergesidir. Bu önemli günün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye'nin geleceği çocuklarımıza ve gençlerimize olan güveni göstermektedir. Ülkemizin teminatı çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle geleceği şekillendirecek; daha müreffeh bir Türkiye'nin ve barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül de mesajında, "TBMM'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk meclisimizdeki milletvekillerini, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; dünya çocuklarının bayramını kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.
Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Orhan Kar ise yayımladığı mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda milletin kendi geleceğini belirlemek üzere kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97'inci kuruluş yıl dönümünü karşılamanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.
Kar, mesajında şunları kaydetti:
"Türk Milleti, en zor şartlar altında dahi bağımsızlık inancını muhafaza ederek, devletimizin ilk temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak milli egemenlik iradesini ortaya koymuştur. Bu duygu ve düşüncelerle barışın ve kardeşliğin sembolü olan bugünü geleceğimizin teminatı olan çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, şükran ve minnetle yadediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."