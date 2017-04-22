23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Çatak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenledi.
Çatak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenledi.
Çatak Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte 2 bin çocuk uçurtma uçurdu.
Çocuklarla birlikte uçurma uçuran Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hacı Asım Akgül, çocukların sevincine ortak oldu.
Uçurtma şenliğine, Kaymakam Akgül'ün eşi Demet Akgül ve çocukları, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve vatandaşlar katıldı.