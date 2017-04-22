23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Prof. Bağ, mesajında, 23 Nisan 1920'de gerçekleştirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının Türk tarihinin dönüm noktası olduğunu, 23 Nisan'ın Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli yeri olduğunu ifade etti.
Toprakları işgale uğramış, esarete mahkum edilmek istenen ve yokluklar içerisinde var olmaya çalışan bir milletin, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla çıkılan yolda, birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler verdiğini, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıktığını vurgulayan Bağ, şunları kaydetti:
"Barış ve kardeşlik gibi yüce değerlerin içtenlikle paylaşılmasına, dünyaya yayılmasına, farklı kültürlerin ortak düzlemde buluşmasına ve kaynaşmasına aracılık eden Atatürk'ün çocuklarımıza büyük bir armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, barış içerisinde yaşanan bir dünyanın kurulmasına katkıda bulunmaktadır. Bu önemli günde, varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını en samimi duygularımla kutluyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk meclisteki tüm milletvekillerini bir kez daha rahmetle ve minnetle yadediyorum."