23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Sakarya'da sivil toplum kuruluşları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sakarya'da sivil toplum kuruluşları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, mesajında, TBMM'nin umutsuzluğun, yoklukların ve zorlukların hakim olduğu bir dönemde, 23 Nisan 1920'de açıldığını ve geleceği aydınlatan günlerin habercisi olduğunu belirtti.
Türk milletinin yurdun dört bir yanına giren işgalci güçlere karşı, tarihte benzerine az rastlanır bir direniş göstererek Kurtuluş Savaşı mucizesini gerçekleştirdiğini vurgulayan Elmas, mesajında şunlara yer verdi:
"Bu savaşta halkın temsilcilerinden oluşan TBMM aldığı kararlarla, bütünlüğün korunması ve tam bağımsızlığın kazanılması amacıyla verilen çabalara yön vermiştir. TBMM, ulusal egemenlik ilkesinin yaşam bulduğu, vatandaşlarımızın özgür iradeleriyle yönetime katıldıkları, üstün nitelikli bir yönetim biçimi olan cumhuriyeti ulusumuza armağan eden kurumdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Meclis'in açıldığı 23 Nisan 1920'yi, ulusumuza çocuk bayramı olarak armağan ederek, hem ulusun geleceği olan çocuklara verdiği değer ve duyduğu güveni hem de dünya barışına verdiği önemi göstermiştir. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."
AK Parti Adapazarı Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol ise tüm güzelliklere layık olan minik ve günahsız yüreklerin, dünyanın birçok yerinde, yürek burkan hadiselere maruz bırakıldıklarına derin bir üzüntüyle şahitlik ettiklerini kaydetti.
Varol, şöyle devam etti:
"Sevgili çocuklarımız, en değerli varlıklarımız olan sizler, gelecek güvencemiz, yaşama sevincimiz ve umudumuzsunuz. Sizlere düşen görev, bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, düşünen, uygulayan, neticelendiren, dürüst, çalışkan ve başarılı bireyler olmaktır. Bu görevi yerine getireceğinize ve bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza olan inancım tamdır. Yüce Allah'tan dileğim, hayatınızın her gününü barış, huzur ve kardeşlik duygularıyla ve bayram coşkusuyla yaşamanızdır. Çocuklarımızın ve aziz milletimizin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, TBMM'nin kurucu üyeleri ile tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum."
Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun da çocukların geleceğin mirası olduğunu belirterek, "23 Nisan 1920'de kurulan Meclis'imizin 97'ıncı yıldönümünü ve çocuklarımızın bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin kuruluş ilkeleri arasında yer alan 'Milletin kayıtsız şartsız egemenliği' ilkesi, bu topraklarda ilelebet devam etmesi gereken bir idealdir. Gelecekte milli egemenlik mirasını devralacak çocuklarımızın 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularla kutluyor, TBMM'ye hayat veren tüm kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum." açıklamasında bulundu.
Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Elif Erdem Düzgün, bu anlamlı güne rağmen tüm dünya ülkelerinde yaşanan çocuk ölümlerine, teröre, ekonomik ve sınıfsal eşitsizliğe, eğitim eşitsizliğine dikkat çekti.
TBMM'nin açılışının ve ulusal egemenliğin millete ait olduğunun ilan edilişinin 97. yıl dönümünü, dünya çocuklarına bayram armağan eden ilk ve tek lider Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, tüm dünya çocuklarıyla paylaşarak kutladıklarını belirten Düzgün, mesajında şu görüşlere yer verdi:
"97 yıldır dünyadaki çocuk ölümlerine, teröre, ekonomik ve sınıfsal eşitsizliğe, eğitim eşitsizliğine, açlığa rağmen çocuklar büyüyor. Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak diliyoruz ki hiçbir çocuk, çocuk olmadan büyümesin, renkleri solmasın. Çocuklar evcilik oynasın ama evlenmesin, oyun bile olsa savaşmasın, silah nedir bilmesin, öğrenmesin. Hiçbir çocuğun gözleri çaresiz bakmasın, hiçbir çocuk acıyla tanışmasın. Ne sebeple olursa olsun çocuklar ölmesin. Çocuklarımıza güzel bir dünya bırakabilmek dileğiyle, haksızlığın olduğu yerde 'Biz sizin yanınızdayız' diyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz."
Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 97 yıl önce çocuklara bayram armağan ederek, kendisinin ve Türk milletinin çocuklara verdiği değeri gösterdiğini aktardı.
Türkiye'nin o günden bu yana dünyada çocuk bayramı olan ve bu bayramı coşkuyla kutlayan tek ülke olduğuna dikkati çeken Bayrak, şunları kaydetti:
"Bu bayram Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm dünya çocuklarına verdiği değerin göstergesidir. Çocukların kimyasal silahlarla öldürüldüğü bugünlerde 23 Nisan daha da büyük anlam kazanıyor. Toplum olarak çocuklarımızın sağlıklı, mutlu, eğitimli ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri en büyük arzumuz. Bu amaçla büyük Türkiye hedefiyle çocuklarımıza aydınlık yarınlar bırakabilmek için çalışıyor, üretiyoruz. 23 Nisan, aynı zamanda millet egemenliğinin vücut bulduğu Ankara'nın kalbinden güneş gibi doğan gazi Meclisimizin kuruluş yıldönümüdür. Bu tarihi günün çocuklara armağan edilmesi ise gelecek nesillere olan güvenin simgesidir. Çocuklarımıza, gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Yeni Türkiye, tarihini iyi bilen, milleti ile gurur duyan, bilinçli ve özgüvenli çocuklarımızla inşa edilecek. TBMM'yi kuran Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Harbimizin tüm kahraman gazi ve şehitlerini rahmet ve şükranla anıyor, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum."