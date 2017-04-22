Ardahan Valisi İbrahim Özefe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Özefe, mesajında, 23 Nisan'ı kutlarken çocukları yarının büyükleri olarak gördüklerini ifade etti.



Özefe, devletin, milletin, demokrasinin ve maneviyatın bu değerlerini yaşatacak nesiller yetiştirme gayretinde olduklarını vurguladı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının ve 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' ilkesi ışığında milli egemenliğin ilan edilişinin 97. yıl dönümünün coşku ve heyecanla kutlandığını aktaran Özefe, şunları kaydetti:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Milletimizin aydınlık geleceği ve omuzlarında demokrasiyi yükseltecek nesil' olarak tanımladığı Türk çocuğuna armağanı olan 23 Nisan, tarih boyunca çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayramdır. Çocuklarımız milletimizin en değerli varlığı olup geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimiz ve umudumuzdur. Çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve en önemlisi hür olarak hayatlarını idame ettirmeleri hepimizin en büyük arzusudur. Çocuklarımız, yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olarak milletimizin geleceğini aydınlatacaklar, güçlü Türkiye'yi omuzlarında yükseltecekler ve tüm dünyanın özlediği huzur ve güvenin tesisi için azimle ve kararlılıkla çaba sarf edeceklerdir."