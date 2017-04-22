23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Niğde CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Niğde CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gürer, mesajında, Türk Milleti ve geleceğin teminatı olan çocukların, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin temel niteliklerini sonsuza kadar koruyacağını belirtti.
23 Nisan 1920'de kurulan TBMM'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milli mücadeleyi başlatıp, hürriyet meşalesini yaktığını anlatan Gürer, şunları kaydetti:
"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Gazi Meclisimiz, 97 yıl önce bugün tüm dünyaya bağımsızlığın kayıtsız ve şartsız Türk milletine ait olduğunu duyurmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü sadece Türk çocuklarına değil tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir. Bu bayram dünyada tek ve anlamlı bir örnektir. Bize cumhuriyeti emanet eden Atatürk'ün gösterdiği yolda yılmadan çalışacağız. Ulusumuzun ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin temel niteliklerini sonsuza kadar koruyacağına olan inancım sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."