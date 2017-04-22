23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Milletvekili Özkan, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihinin, istiklal ve istikbal mücadelesini gönül birliğiyle yapmaya azmetmiş Türk milleti için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.
Özkan, genç, yaşlı, kadın, erkek tüm fertleriyle omuz omuza veren milletin, hürriyet ve bağımsızlığına kasteden düşmanlara karşı destansı bir mücadele verdiğini aktardı.
Kıt imkanlarla şeref ve haysiyetini koruyan Türk milletinin elde ettiği zaferle al bayrağını özgürce göndere çekmeyi başardığını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:
"23 Nisan 1920 ruhuyla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. 15 Temmuz 2016 tarihi, bunun en önemli göstergesidir. Milli iradeye ve bağımsızlığımıza kasteden hainlere karşı aziz milletimiz aynı ruhla mücadele vermiş, gazi Meclisimiz aynı şuurla görevini yerine getirmiştir. 23 Nisan aynı zamanda, geleceğimizin güvencesi olarak gördüğümüz, özgürlük ve bağımsızlık meşalesini devredeceğimiz çocuklarımızın da bayramıdır. AK Parti olarak en büyük arzumuz, çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda, iyi eğitim alarak, topluma ve insanlığa yararlı özgür bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu sebeple aziz milletimizin 16 Nisan'da onayladığı anayasa değişikliği paketi ile de çocuklarımız geleceğe daha güvenle ve umutla bakabilecektir. Bu vesileyle, TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşı'mızı sevk ve idare eden ilk meclisteki tüm milletvekillerini ve bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum."