23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Geleceğini, yetişmekte olan çocuklarına ve gençlerine emanet etme cesaretini ve yüceliğini gösterebilen, onlara kayıtsız şartsız güvenen ileri görüşlü bir lidere sahip olan milletimiz, bu anlamlı günde değişik coğrafyalardan gelen çocuklarla bu özel...
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Geleceğini, yetişmekte olan çocuklarına ve gençlerine emanet etme cesaretini ve yüceliğini gösterebilen, onlara kayıtsız şartsız güvenen ileri görüşlü bir lidere sahip olan milletimiz, bu anlamlı günde değişik coğrafyalardan gelen çocuklarla bu özel gününü paylaşarak ve el ele vererek farklılıkların zenginliğini aynı yürekte tek kalp atışıyla sergilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Milli iradenin, millet egemenliğinin ve demokrasinin tecellisi olan TBMM'nin, 23 Nisan 1920'de "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" anlayışıyla kurulduğunu hatırlatan Yılmaz, bunun tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu aktardı.
TBMM'nin, İstiklal Harbi'ne yön verdiğini ve bağımsızlık mücadelesinin merkezi olduğunu vurgulayan Yılmaz, aynı zamanda milletin istiklal ve istikbal yolunda gösterdiği azim ve kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.
TBMM'nin, milletin birlik ve beraberliğinin timsali olduğuna işaret eden Yılmaz, milli iradenin tekamülünü de doğrudan üstlenerek tüm dünyaya emsal teşkil ettiğini ve "Gazi Meclis" unvanına sahip tek meclis olduğunu kaydetti.
Bakan Yılmaz, "23 Nisan 1920 şanlı tarihimizin genç nesillerimiz tarafından öğrenilmesi, geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın bu bilinçle yetişmesi için büyük önem arz etmektedir. Bizim en öncelikli görevlerimizden birisi de milletimize birlik ve beraberlik içinde mücadele azmi veren bu değerlerimizi gelecek nesillerimize aktarmaktır." ifadelerini kullandı.
Çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek milli bayram olması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ayrı bir öneme sahip bulunduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
"Geleceğini, yetişmekte olan çocuklarına ve gençlerine emanet etme cesaretini ve yüceliğini gösterebilen, onlara kayıtsız şartsız güvenen ileri görüşlü bir lidere sahip olan milletimiz, bu anlamlı günde değişik coğrafyalardan gelen çocuklarla bu özel gününü paylaşarak ve el ele vererek farklılıkların zenginliğini aynı yürekte tek kalp atışıyla sergilemektedir. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, 23 Nisan 1920'de açılan Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, ebediyete irtihal eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."
Yılmaz, TBMM'nin 97. kuruluş yıl dönümünü de kutladı.