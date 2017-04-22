23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki çocuklara lunapark bileti hediye etti.
Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki çocuklara lunapark bileti hediye etti.
Özbaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların eğlenmeleri için 8 bin çocuğa, lunapark bileti hediye etti. İlçedeki anasınıfı, ilkokul ve ortaokullara zabıta ekipleri tarafından dağıtılan biletleri alan çocuklar, Turan Mahallesi'nde kurulan lunaparkta eğlendi.
Başkan Özbaş, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doyasıya eğlenmeleri için programlar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.
Özbaş, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklarımızın bayramı. Bugün onların daha çok eğlenmesini istiyoruz. Çocuklarımızın en çok mutlu oldukları yerin lunapark olduğunu düşündük ve onlara oyun gruplarında eğlenmeleri için lunapark biletleri hediye ettik." dedi.
Başkan Özbaş'tan kutlama mesajı
Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diledi.
Geleceğin teminatı çocuklardan beklentilerinin, kendilerini geleceğe daha iyi hazırlamaları, ülkenin aydınlık yarınları için yılmadan çalışmaları olduğunun altını çizen Özbaş, "Bizlere düşen görev de teslim aldığımız bu kutsal emaneti, bizden sonra yaşatacak nesillere en ileri seviyede teslim edebilmektir. Geleceğin Türkiye'sini emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyorum." dedi.
Sarayköy Belediyesinin şenlik kapsamında yarın ilçe stadyumunda düzenleyeceği etkinlikte, çocukların top havuzu, bugee-run, sumo güreşi, büyük kaydırak, penaltı kalesi, canlı langırt, dart, labirentte eğleneceği, ayrıca çocuklara sürprizler yapılacağı bildirildi.