23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Tatvan ilçesinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinlikleri kapsamında "Çocuk Şenliği" düzenlendi.
Tatvan ilçesinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinlikleri kapsamında "Çocuk Şenliği" düzenlendi.
Tatvan Kaymakamlığı'nca, "Bir Çocuk Değişir Türkiye Gelişir" sloganıyla Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkilikte, "özel çocuklar" çeşitli gösteriler sundu.
Tatvan Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu öğretmenleri ile programı hazırlayan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, özel eğitim gerektiren nitelikteki çocuklara ve ailelerine verilmesi gereken desteğin önemine dikkat çekti.
Özkan, bu kategorideki çocukların anaokulu çağından itibaren eğitime başlatılması ve meslek sahibi olana kadar eğitimlerinin sürdürülmesi konusunda ailelerine ömür boyu destek verilmesi gerektiğini kaydetti.
Öğretmenlerin kısa bir konser verdiği programda, halk oyunları gösterisi de sunuldu.
Etkinliğe, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Başkan Yardımcısı Abdulbaki Menteş, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenci velileri ve davetliler katıldı.