23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya ile Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya ile Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çetinkaya, mesajında, 23 Nisan'ın tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olduğunu belirtti.
"Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarınlarımız olan çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı gün, onlara verilen önemin tezahürüdür" ifadelerini kullanan Çetinkaya, şöyle devam etti:
"Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' kararıyla ilk kez bahsi geçen milli egemenlik kavramı, TBMM'nin açılışıyla vücut bulmuştur. Bu düsturla milletimiz, esareti kabul etmeyeceğini ve istikbali konusunda kendisinin karar vereceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilen bu bayram, farklı dinden, milliyetten ve farklı coğrafyalardan tüm çocukları bir araya getirerek dünya barışına, birlik-beraberliğe, sevgi ve kardeşliğe yapılan bir vurgudur. Bu duygularla ulusumuzun ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, yüce meclisimizin açılış yıl dönümünü kutluyorum."
Ekicioğlu ise mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kurtuluş mücadelesine yön veren, ulusal bağımsızlığın, demokrasinin ve cumhuriyetin öncüsü, güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla egemenlik yolunda en büyük hedeflere ulaşıldığını aktaran Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Gazi meclisimiz, Anadolu'nun işgalden kurtulmasına öncülük etmiş, o dönemde aldığı kararlarla, ulusumuzun makus talihini değiştirmiş, Cumhuriyet'e giden yolun temelini oluşturmuştur. Her zaman öncü kişiliğiyle ileriyi hedefleyen Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek, gelecek kuşakların ülkemiz ve dünyamız için iyi bireyler olmalarını hedeflemiştir. Gelecek güzel günlere olan inancımızla, başta çocuklarımız olmak üzere, bütün ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."