23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.
Türel, mesajında, bütün çocukların bayramını kutladığını belirterek, bu bayramı hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Gazi meclisin kurucularını andığını belirtti.
Demokrasi ve milli irade bayramı olan 23 Nisan'da bütün demokrasi şehitlerini saygı ve rahmetle yadettiğini vurgulayan Türel, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı huzur ve güven içinde kutlamamamızı, 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimize ve son günlerde terörle mücadelede şehit düşen güvenlik kuvvetlerimize de borçlu olduğumuzu unutmuyoruz. Türk milleti darbe girişimlerine ve teröre karşı mücadelesini 1920 ruhuyla devam ettirmektedir. Bu yıl 23 Nisan'ı bu gururla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.
Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak emanet aldıkları mirası koruyarak çocuklara devretmek ve onlara güzel bir gelecek sağlamak için azim ve kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.
Çocukların eğitimine yönelik yatırımlara önem verdiklerinin altını çizen Türel, şunları kaydetti:
"Bugün de çocuklarımıza kreşlerimizle eğitim faaliyetlerimizle spor tesislerimiz ve kurslarımızla yurtlarımızla tiyatro ve konservatuvarımızla oyun parklarımızla hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Antalya'nın çocukların şehri olması için 23 Nisan etkinliklerimizi her yıl zenginleştiriyor ve Antalya dışından çocukları da şehrimizde misafir ediyoruz. Antalya'da doğmak, yaşamak nasıl ki bir şans ise 23 Nisan Bayramı'nı Antalya'da yaşamak da aynı şekilde bir şanstır."