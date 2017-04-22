23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Lapseki ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başladı.
Lapseki ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başladı.
Etkinlikler kapsamında, İsmail Baykut İlk ve Ortaokulu'na gelen çocuklar, okul bahçesine kurulan şişme oyun gruplarında doyasıya eğlendi.
Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve Okul Müdürü Zafer Çelik burada çocuklarla bir araya gelip bayramlarını kutladı.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın her yıl çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.
Bu yılda kurdukları oyun gruplarıyla çocukları mutlu etmek istediklerini belirten Yılmaz, "Çocuklar bizim geleceğimiz. İstiyoruz ki onlar en iyi şekilde yetişsinler, eğlensinler. Tüm çocuklarımız düzenlediğimiz etkinliklerden faydalansın istiyoruz. Bu oyun grupları iki gün burada kalacak. Daha sonra sahil kenarına kurularak ilçe merkezindeki çocuklarımıza hizmet verecek." dedi.