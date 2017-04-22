Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Karaloğlu, mesajında, 23 Nisan 1920'de ecdadın "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarıyla kenetlendiğini ve bağımsızlığını tesis etmeyi başardığını, mili iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığının tüm dünyaya ilan edildiğini belirtti.



Kuruluşun ve kurtuluşun sevk ve idaresini yapan meclisin, milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlıkların unutulmaz bir timsali olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, o günden bu yana meclisin daha huzurlu ve güçlü yarınlar için çalıştığını kaydetti.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak bu tarihi çocuklara armağan ettiğine dikkati çeken Karaloğlu, "Çocuklarımız yaklaşık bir asırdan bu yana tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlamaktadır. Tam 97 yıldır, 23 Nisan 1920 ruhu ülkemizin her köşesinde yaşamaktadır. Aziz milletimiz, 15 Temmuz 2016'da verdiği demokrasi mücadelesi ve zaferle, 23 Nisan 1920 ruhunu koruduğunu ve bundan sonra da koruyacağını en açık şekilde ortaya koymuştur. Antalya'da da 23 Nisan'ı birbirinden önemli ve anlamlı etkinliklerle kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın gülen yüzü ve gözlerindeki ışık, yarınları inşa yolunda bizlere güç veriyor." ifadelerini kullandı.