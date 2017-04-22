Kayseri'de Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından lösemi hastası çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.



Bir otelde düzenlenen etkinliğine katılan 50 lösemi hastası çocuk şarkılar söyleyip, oyunlar oynadı.



LÖSEV'in Kayseri sorumlusu Arzu Çokeken, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı lösemi hastası çocuklarla kutlamak istediklerini söyledi.



Yoğun tedavi sürecinden geçen çocuklara moral olması amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Çokeken, şunları kaydetti:



"Hastanelerde tedavi sırasında yoğun sıkıntılı zamanlar geçiren çocuklarımızın biraz olsun keyifleri yerine gelsin istedik. İyileşmiş arkadaşlarıyla, kardeşleriyle görüşüp onlara bir motivasyon kaynağı olsun istedik. Bu etkinliği 50 çocuğumuzla gerçekleştirdik. Şu an enfeksiyon riski olan çocuklarımızı çağıramadık ama onların tedavileri de belirli bir aşamaya gelince onlarla da bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."