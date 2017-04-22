CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Egemenliğimizin simgesi Gazi Meclis'e sahip çıkmak, demokrasimizin güvencesi olarak güçlü şekilde yarınlara taşımak temel görevimiz ve önceliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.



Budak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Meclisin Türk tarihi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.



"Egemenliğimizin simgesi Gazi Meclise sahip çıkmak, demokrasimizin güvencesi olarak güçlü şekilde yarınlara taşımak temel görevimiz ve önceliğimizdir." ifadesine yer veren Budak, TBMM'nin tarihi görevlerini büyük bir başarıyla yerine getirmiş bir meclis olduğunun altını çizdi.



Budak, "Gazi Meclis, Büyük Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşımış, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, ülkemizin çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olabilmesi için büyük atılımlara öncülük etmiştir. Gazi Meclis, açıldığı günden bu yana üstlendiği tarihi görevleri başarıyla yerine getirmiştir." açıklamasını yaptı.



Oylanan anayasa değişikliğiyle TBMM'nin etkinliğinin azaltılmasının öngörüldüğünü savunan Budak, şunları kaydetti:



"Tarihimiz açısından büyük önem taşıyan Gazi Meclis, 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızmalarına fırsat verilen hainler tarafından bombalanmış, şimdi de şaibeli bir referandumun sonucunda yetkilerini kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. İnanıyorum ki en güç koşullarda aldığı kararlarla ülkemizi ve milletimizi aydınlığa taşıyan Gazi Meclis, büyük Atatürk'ün izinden giderek, bu zorlu günleri de aşacaktır. Egemenliğimizin simgesi Gazi Meclise sahip çıkmak, demokrasimizin güvencesi olarak güçlü şekilde yarınlara taşımak temel görevimiz ve önceliğimiz olacaktır. Bu düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, büyük Atatürk ve Gazi Meclis'in oluşumu için çaba gösterenleri saygı ve şükranla anıyorum."