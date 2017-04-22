23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Altayoğlu, mesajında, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, ulusal egemenliğe dayalı, cumhuriyet rejimi ile yönetilen yeni Türk devletinin sağlam temelini oluşturduğunu belirtti.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de bağımsızlığın kayıtsız şartsız Türk milletinin olduğunu gösterdiğini aktaran Altayoğlu, mesajında şunlara yer verdi·:
"Milletimizin istiklal mücadelesindeki büyük azim ve kararlılığı, bugün de muasır medeniyetler seviyesinin ötesine ulaşma yolunda verdiğimiz mücadelenin en güçlü ilham kaynağıdır. 23 Nisan'ı çocuklarımızın bayramı olarak kutluyoruz. Çünkü, milletin geleceğinin çocuklarda olduğunu biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."