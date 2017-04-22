Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Bahçeci, mesajında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan, barış ve kardeşlik gibi değerleri içinde barındıran, farklı kültürlerin aynı noktada buluşmasını sağlayan bir çocuk bayramı olduğunu belirtti.



Çocuğundan, yaşlısına her Türk vatandaşına büyük bir gurur veren şanlı tarihin, birlik ve beraberliğin en büyük timsali olduğunu anımsatan Bahçeci, şunları kaydetti:



"Sahip olduğumuz şanlı tarihimizi bilerek, çok zor şartlarda kazanılmış bir zaferin sonucu olan cumhuriyetimizi, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, toplumsal barışı sürekli kılarak aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerleyeceğiz. Devletimizin tüm çabaları, çocuklarımıza gurur duyacakları bir Türkiye oluşturmak içindir. Barış ve kardeşlik gibi değerleri içinde barındıran farklı kültürlerin aynı noktada buluşmasına sağlayan bir çocuk bayramına sahibiz. Çocukları çok seven Atatürk, bu önemli günü çocuklara armağan ederken, çocuklara verdiği önemi ve sevgiyi bir kez daha göstermiştir. Gelecek çocukların ellerindedir. Tarihini, kültürünü iyi bilen, insana değer veren bireylerin yetiştiğini görmek, en büyük mutluluğumuz olacaktır. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutluyorum."