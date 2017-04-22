AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Tin, mesajında, milletin hür ve bağımsız iradesinin en güçlü ve etkili şekilde temsil edildiği, milli egemenliğin ülke sathına yayıldığı gün olan TBMM'nin açılışının 97'nci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.



Bugünün sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda geçmişe dönüp bakarak gurur duyma ve millet olarak muhasebe etme günü olduğunu aktaran Tin, şunları kaydetti:



"Bugün gücünü millet iradesinden alarak sağlam temeller üzerine kurulan cumhuriyet rejiminin daha da güçlenmesi için daha çok çalışma ve mücadele etme günüdür. Medeniyetimize karşı sorumluluğumuzu ancak geleceğimize sahip çıkarak yerine getireceğimiz aşikardır. İstiklalimizi her ne pahasına olursa olsun istikbale taşıma konusunda kararlıyız. Millet olarak bir ve beraber ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde kardeşçe yaşamaya ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek geleceğimizin teminatı gençlerimize emanet bırakmaya and içtik. İstiklal Savaşı'mıza milli mücadele vasfı kazandıran, onu milli irade temeline dayandıran Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurucularını, istiklal mücadelemizi yürüten Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Gazi Meclisimizin bütün mebuslarını ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."



Dünyada yaşanan olumsuz gelişmelerden ve savaşlardan en çok çocukların etkilendiğini belirten Tin, "Oysa dünya, çocukların engin fikirleri ve gelecek idealleriyle daha ileriye başarıyla ulaşacakken, yaşanan bu olumsuz tablo yüreklerimizi bir kez daha dağlıyor. Türkiye bu bağlamda, bir huzur ve şefkat kapısı olmaya, masumların koruyucusu ve kollayıcısı konumunda yer almaya, ilk gün olduğu gibi bugün de aynı şekilde devam ediyor. Dünya bilsin ki çocuklar gülerse dünya güler, çocuklar ağlarsa dünya ağlar. Bu sebeple acı ve zulüm altında hayata tutunma mücadelesi veren masum kalplerin karşısında artık dünya sessizliğini bozmalı, zulme 'dur' demeli ve zalime nefes aldırmamalıdır." ifadelerini kullandı.