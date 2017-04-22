Uşak Valisi Ahmet Okur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Okur, mesajında, bağımsızlığın sembolü, yasamanın kaynağı, milli iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 97'nci yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve kıvançla kutladıklarını ifade etti.



Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesiyle demokrasinin ve bağımsızlığın sembolü haline gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi bugüne kadar demokrasinin yerleşmesine, milletin birlik ve beraberliğine, devletimizin daha güçlü olmasına yönelik kararlar aldığını belirten Vali Okur, açıklamasında şunlara yer verdi:



"97 yıldan bu yana dünyada yaşanan savaşların ve ekonomik krizlerin, izlenen siyasi ve ekonomik politikalarla ülkemizin zarar görmeden atlatılması, milletimizin birlik ve beraberliğini koruyabilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisimizin büyüklüğünün önemli bir göstergesidir. 15 Temmuz'da milli iradeyi bertaraf edip, vatanımıza, bağımsızlığımıza ve bayrağımıza kasteden hain darbe girişimi bombalarıyla yüce meclisimizi de hedef almış, aziz Türk Milleti Kurtuluş Savaşında gösterdiği aynı duyarlılıkla canını siper etmiştir. Milletin kendilerine emanet ettiği silahları, tankları ve uçakları millete doğrultan alçak zihniyet, uğrunda 248 şehit ve yüzlerce gazi ile gerekli cevabı almıştır. Sevgili çocuklar, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi sizlerin de şahit olduğu 15 Temmuz hadisesini yaşayan bir nesil olarak köklü ve büyük bir medeniyetin evlatları olduğunuzu asla unutmayınız. Bu büyük emanet sizin omuzlarınızda gelecek nesillere taşınacaktır. Siz değerli çocuklarımızın çocukluklarını doyasıya yaşamalarının yanında, şanlı tarihimizi en iyi şekilde bilmeleri, yarınlara da en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için başta eğitim kurumlarımız olmak üzere hepimiz hassasiyetimizi korumaktayız."