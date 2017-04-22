23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Aydın, mesajında, Türk milletinin Ulusal Egemenlik Bayramı'nı ve dünya çocuklarına armağan olan 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı.
23 Nisan'ın, millet egemenliğinin resmen hayata geçirildiği için önemli bir gün olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:
"23 Nisan Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir.
Meclis'in açılış günü olan 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan eden Mustafa Kemal Atatürk, bu davranışıyla çocuk hakları konusunu dünya gündemine taşımış, çocuklara olan sevgisini en üst seviyede ispat etmiştir.
Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın vatanına, dinine bağlı bireyler olarak kendi başlarına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri hepimizin ortak hedefi olmalıdır."