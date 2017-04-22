23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, "Çocuklarımız hepimizin geleceğidir.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, "Çocuklarımız hepimizin geleceğidir. Onların gülen yüzü, gözlerindeki ışık, umutları ve hayalleri bizlere güç vermektedir. İnanıyorum ki bugünün çocukları ileride çok daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa edeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.
Hotar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıl dönümünü ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Hotar, bu özel ve anlamlı günün çocuklara ve gençlere en doğru şekilde anlatılması gerektiğini bildirdi.
TBMM'nin, istiklal mücadelesinin sürdürüldüğü en zorlu, en buhranlı günlerde doğduğunu, milli birlik ve egemenliğin en somut tecellisi olduğunu belirten Hotar, şunları kaydetti:
"23 Nisan 1920 ruhunu her daim koruyacağız. Meclisimiz, aziz milletimiz ve çocuklarımız adına barış dolu, aydınlık bir gelecek için çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Çocuklarımız hepimizin geleceğidir. Onların gülen yüzü, gözlerindeki ışık, umutları ve hayalleri bizlere güç vermektedir. İnanıyorum ki bugünün çocukları ileride çok daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa edeceklerdir. Bu düşüncelerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyanın tüm çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum."