Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kaymakam Kızıltoprak, mesajında, 23 Nisan'ın milli birlik ve beraberliğin en güzel örneği olduğunu ifade etti.



23 Nisan'da Cumhuriyetin temelinin atıldığını aktaran Kızıltoprak, şunları kaydetti:



"23 Nisan, milli birlik ve beraberliğin en güzel örneği olan Kurtuluş Savaşı sonrasında, millet iradesinin vücut bulduğu ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür. O gün millet egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temeli atılırken, bizleri geleceğe taşıyacak olan çocuklarımız unutulmamış, onlara karşı olan güvenin bir ifadesi olarak bu bayram armağan edilmiştir. Evrensel bir bayram niteliğinde bütün dünya çocukları ile birlikte kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, TBMM'nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."