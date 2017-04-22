23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı ve Belediye Başkanı Münür Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı ve Belediye Başkanı Münür Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kaymakam Çakıcı, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, korunması ve yaşatılması için de Türk milletine emanet ettiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşını oluşturan TBMM'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gurur, mutluluk ve coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, TBMM'nin 1920 yılında kurulmasının onuruna sadece ülke çocuklarına değil bütün dünya çocuklarına da ithaf edilen ve kutlanan milli bayramlardan biri olduğunu belirten Çakıcı, şunları kaydetti:
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda yurt dışındaki temsilciliklerimizde ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birlik ve beraberliğimizin kenetlenmiş ifadesidir. Mustafa Kemal Atatürk, çocukları milletin geleceği olarak gördüğünden onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak 23 Nisanları çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk devletinin devamını emanet edeceğimiz yeni cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar önemli birer vesiledir."
Şahin de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının dünya çocuklarının katılımıyla kutlanan, barış ve kardeşlik gibi değerleri içinde barındıran farklı kültürlerin aynı noktada buluşmasını sağlayan bir çocuk bayramı olduğunu belirtti.