23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.
ATB Başkanı Çandır, mesajında, 23 Nisan 1920'nin milletin egemenliğine sahip çıkma günü olduğunu ifade edrek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının cumhuriyetin en sağlam temeli olduğunu kaydetti.
Mustafa Kemal Atatürk'ün bu özel günü, çocuklara armağan ederek, geleceğe taşıma kararlılığını gösterdiğini vurguladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yarattığı ruh, çatışmaların yoğun olarak yaşandığı, silahların susmadığı bölgenin en büyük özlemi olduğunu aktaran Çandır, şunları kaydetti:
"Dünyanın tek çocuk bayramı 23 Nisan, Türk milletinin dünya barışına armağanıdır. Bugün dünyanın her köşesinden ülkemize gelen çocuklar, bayramlarını, kardeşlik içerisinde, el ele kutlamakta, insanlığın barış içerisinde yaşayabileceğini bizlere göstermektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözü çocuklarımız ve bizler için yol göstericidir."