23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Çankırı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı iki gün sürecek şenliklerle kutlamaya hazırlanıyor.
Çankırı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı iki gün sürecek şenliklerle kutlamaya hazırlanıyor.
Belediye Başkanı İrfan Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için program hazırladıklarını ifade etti.
Düzenlenen programın iki gün boyunca süreceğinin altını çizen Dinç, şunları kaydetti:
"İlk etkinlik, hava koşulları da göz önünde bulundurularak 24 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Belediye Çocuk Korosu'nun seslendireceği şarkılar ile Belediye Halk Oyunları Ekibi'nin sergileyeceği folklor gösterisi tüm çocuklar ve ailelerinin beğenisine sunulacak. 25 Nisan Salı günü öğleden sonra Anıt alanında ise programın ikinci etkinliği düzenlenecek. Çocuklar, Belediyenin kuracağı büyük şişme oyun parkında oyunlar oynayacak. Etkinliklere katılacak çocuklara, macun şeker ve pamuk şeker ikramı da yapılacak."
Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Dinç, tüm çocukları aileleriyle birlikte şenliğe davet etti.