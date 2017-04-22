23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akgül, mesajında, her durumda vatanına ve devletine sahip çıkan milletimizin en zor şartlarda bile kenetlenerek geleceğe güvenle bakması gerektiğini hatırlatan önemli günlerimizden birisinin de 23 Nisan olduğunu belirtti.
Milletimizin 97 yıl önce nasıl küllerinden doğarak yeniden ayağa kalkmışsa, bugün de benzer şekilde yeni bir diriliş örneği sergilediğini ifade eden Akgül, şunları kaydetti:
" Hepimizin bildiği gibi 15 Temmuz kalkışması ile milletimiz büyük bir ihanetle karşılaşmıştır. 15 Temmuz, binlerce yıllık tarihimizde yaşadığımız en önemli günlerden birisidir. 15 Temmuz kalkışmasının dikkat çeken bir başka yönü de bu tasmalı ihanet şebekesinin milli iradenin tecelligahı olan gazi meclisimizi hedef alması olmuştur. İşte tam bu yüzden çocuklarımıza bayrak, millet ve vatan sevgisini öyle vermeliyiz ki bu tür hain emeller bu sevginin duvarına çarparak eriyip gitsin. 15 Temmuz ihanetinin zihinlerimizde hala canlılığını koruduğu şu günlerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, milli mücadele kahramanlarının ve şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatarak milli birlik ve bütünlüğümüze daha çok sahip çıkmak, milletçe bağımsızlığımızdan vazgeçmemek, çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye armağan etmek hepimizin borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Millet Meclisimizin açılışının 97'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını, şehit ve gazilerimiz ile onların cefakar çocuklarını saygı, şükran ve minnetle anıyor tüm vatan evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."