23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Muğla Valisi Amir Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Muğla Valisi Amir Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Çiçek, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıl dönümünü, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirtti.
Türkiye'nin, o tarihten bu yana, milli egemenliğine sahip çıktığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:
"Necip milletimizin azim ve kararlılıkla başlattığı var olma mücadelesinin bağımsızlığa en son adımı bu kutlu günde atılmış ve ulusal egemenliğimizin tescillendiği 23 Nisan günü aziz Atatürk tarafından milletimizin aydınlık geleceği ve omuzlarında demokrasiyi yükseltecek nesil olarak görülen çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir. En önemli zenginliğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Aziz Atatürk dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek lider, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olmuştur. Aziz milletimiz muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçme ve kendi iradesi ile kendini yönetebilme yolunda büyük bir azim ve kararlılık göstermiştir. Bunun için de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesine girerek, tarihe muhteşem bir kurtuluş destanı yazdırmıştır. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da hain darbecilere karşı dünyada emsali görülmemiş bir mücadele sergileyen aziz milletimiz, milli iradesine 23 Nisan şuuru ile sahip çıktığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. İşte bu nedenle, ecdadımızın hainlere fırsat vermeden birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla kurduğu Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağımıza inancımız tamdır."