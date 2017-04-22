23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak gücün, ulusun egemenlik olduğunu belirterek, "23 Nisan, milletin kararının üzerinde bir karar olmadığının ilanıdır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak gücün, ulusun egemenlik olduğunu belirterek, "23 Nisan, milletin kararının üzerinde bir karar olmadığının ilanıdır. Ülkemizin yönetiminde esas olan milletimizin iradesidir." ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan 23 Nisan'ı büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını bildirdi.
Zorlu Kurtuluş Savaşı döneminden bugünlere, milletin iradesiyle çok büyük yollar kat edildiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Atatürk ve silah arkadaşları, ülkemizin temellerini, halkın egemenliği ve demokrasi harcıyla atarak, aydınlık geleceğin kapılarını açmıştır. Milletinin ferasetine, vicdanına güvenenler her zaman kazanmıştır. Gazi Mustafa Kemal, bu güzel ve anlamlı günün asıl coşkusunu da gelecekte ona sahip çıkacak olan çocuklarımıza bırakmıştır. Bu, bütün dünya çocuklarını kardeşçe kaynaştıran, daha güzel, savaşsız bir gelecek için atılan en güzel tohumdur. 23 Nisan, milletin kararının üzerinde bir karar olmadığının ilanıdır. Ülkemizin yönetiminde esas olan milletimizin iradesidir."
"Çocuklarımız, milli egemenliğin temsili"
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken de çocukların aydınlık yarınların, vatanın bütünlüğünün, sevginin ve saygının teminatı olduğunu ifade etti.
Palandöken, çocukların milli egemenliği temsil ettiğine işaret ederek, "Barış ortamının sağlanamadığı topraklarda maruz kalınan fiziksel ve ruhsal istismar, yoksulluğun en acımasız hali, açlık ve savaş mağduriyeti gibi birçok zorluğa küçük bedenleriyle göğüs germeye çalışan çocuklarımız var. Kayıp nesillerin oluşmaması için çocuğun üstün yararının hiçbir alanda göz ardı edilmemesi gerekir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarına armağan edilmesi, onlara verilmesi gereken değerin önemini temsil eder niteliktedir." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı Cemal Yükselen ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ulus bilincini üstün kılan, demokratik günün simgesi olduğunu belirterek, ulusal egemenlik anlayışı sayesinde tüm yurttaşların eşit haklara sahip olduğunu anımsattı.
Yükselen, geleceğin güçlü Türkiye'sinin kurulmasının çocukların elinde olduğuna inanan Mustafa Kemal Atatürk'ün, Meclisin açıldığı günü çocukların bayramı ilan ederek, sevgisini ve inancını gösterdiğine işaret etti.
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