Gürpınar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinlikle kutlandı.



İlçedeki Yatağan Avukat Mehmet Yıldız İlkokulunda, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti.



Etkinlikte konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, 23 Nisan'ın çocuklara hediye edildiğini, çocukların mutluluğun göstergesinin yerine ulaştığını söyledi.



Güzel gösteriler izlediğini fakat Türkiye'nin gelenek ve göreneklerini yansıtan fazla oyunun olmamasından dolayı hayıflandığını ifade eden Doğramacı," Ben bugün bizim çocuklarımızı burada göremedim. Hep başka ülkelerin çocukları vardı. Bizden bir şeyler de olsun. Zeybek, horon, halay olsun. Kendi gelenek ve göreneklerimize yakınlaşalım. Bunu arzu ediyorum. Yatağan Mahallesi'nin buna benzer eğlencelere ihtiyacı var. Çocukların cıvıl cıvıl sesini duyunca insanların bütün sorunları problemleri arkada kalıyor. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum, sağolsunlar var olsunlar bizi bugün buraya davet edip güzel gösteriler sundular." dedi.



Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, avukat Mehmet Yıldız, okul öğretmenleri,öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.