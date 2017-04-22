23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Karaman Belediye Başbakanı Ertuğrul Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karaman Belediye Başbakanı Ertuğrul Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çalışkan, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıl dönümünü, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularla kutladığını belirtti.
Türkiye'nin, o tarihten bu yana, milli egemenliğine sahip çıktığını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:
"Türkiye bugün de tarihi tecrübesine yaraşır bir sorumlulukla, geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir. En büyük arzumuz, milli egemenliğimizin sembolü haline gelen çocuklarımıza bugün olduğundan çok daha parlak bir gelecek hazırlayabilmektir. Bu düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk meclisteki tüm milletvekillerini şükranla, rahmetle yad ediyor; aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak kutladığımız bu anlamlı günün dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."