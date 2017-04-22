AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Erdem, mesajında, milli egemenlik savaşının baş aktörlerinden olan, destansı mücadelenin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümünde de ilk günkü heyecanı aynı yoğunlukta hissedebilmenin onurunu yaşadıklarını kaydetti.



Millet Meclisinin Kurtuluş Savaşı'nda bile bombalanmadığını anımsatan Erdem, "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü mensubu hainlerin kullandığı uçaklarca bombalanmış ve ne yazık ki bu acı olayla "Gazi Meclis" unvanını bir kez daha perçinlemiştir. Bombalar altındayken bile temsil ettiği aziz milletimize karşı olan sorumluluğundan ödün vermeyen ve üyesi olmaktan gurur duyduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi 97 yıldır olduğu gibi bundan sonra da milli egemenliğimizin en büyük güvencelerinden birisi olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geleceğin teminatı olan çocuklarımıza bayram olarak hediye edilen bu anlamlı günde, çocuklarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran ecdadımıza layık nesiller olacaklarına inanıyorum.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucularını, silah ve çalışma arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz."