23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bazı ilçelerden gelen bir grup öğrenci, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı makamına oturarak talimat verdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bazı ilçelerden gelen bir grup öğrenci, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı makamına oturarak talimat verdi.
İl Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Timuroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Akçakale, Harran ve Bozova ilçelerinden gelen bir grup öğrenciyi ağırlayarak jandarmanın çalışmaları ve görevleri hakkında bilgiler verdi.
Timuroğlu, ilçelerden gelen öğrencilerden bazılarına bir süreliğine makamını bırakarak sohbet etti, duygularını dinledi.
Eğitimli köpeklerin sunduğu gösterilerin ardından öğrencilere, jandarmaya ait araçlar tanıtıldı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.