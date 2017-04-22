23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Nasıl geçmişimizin bizim üzerimizde hakları varsa gelecek nesillerimizin de bizlerin üzerinde hakları vardır.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Nasıl geçmişimizin bizim üzerimizde hakları varsa gelecek nesillerimizin de bizlerin üzerinde hakları vardır. Kurucu iradenin 23 Nisan'ı 'egemenlik bayramı' olarak çocuklara hediye etmesinin altında yatan incelik ve gerçekte budur." ifadesini kullandı.
Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 97. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gururla kutladığını belirtti.
23 Nisan'ın derinlikle düşünmeye ihtiyaç duyulan asli bir anlamı olduğuna dikkati çeken Destici, "23 Nisan'ın bizim için en önemli anlamı, ideolojisi, dünya görüşü, felsefe ve inanç farkları ne olursa olsun, Türkiye'ye 'vatanım' ruhuyla bağlı, özgürlük, bağımsızlık ve vatanseverlik ilkelerinden taviz vermeyen herkesin, 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve egemenlik ancak kaynağı ve dayanağı millet olursa meşrudur' ortak paydasında birlik olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Egemenliğin, paylaşılamaz, vazgeçilemez, devir ve temlik edilemez bir değer olduğunu vurgulayan Destici şöyle devam etti:
"Atalarımızdan 23 Nisan 1920 günü, bağımsız, temiz ve kutlu bir vatan teslim aldık. Gelecek nesillerimize de özgür, temiz ve kutlu bir vatan teslim etmeye mecburuz. Nasıl geçmişimizin bizim üzerimizde hakları varsa, gelecek nesillerimizin de bizlerin üzerinde hakları vardır. Kurucu iradenin 23 Nisan'ı 'egemenlik bayramı' olarak çocuklara hediye etmesinin altında yatan incelik ve gerçekte budur."
Mustafa Destici, 16 Nisan'da halk oylaması ile kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yürütmede istikrarın sağlandığının altını çizerek şunları kaydetti:
"Şimdi sıra siyasi partiler yasası ve seçim kanununu demokratikleştirerek temelde adaletin tam olarak sağlamak olmalıdır. Büyük Birlik Partisi Türkiye'nin demokratikleşmesi, darbe anayasasından kurtulması adına atılan bütün adımları bugüne kadar desteklemiştir, bundan sonrada desteklemeye devam edecektir.
Atalarımızdan aldığımız şekilde, yani özgür ve tam bağımsız Türkiye'yi devredeceğimiz sevgili çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinizden öpüyorum. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, Birinci Meclis üyelerini saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükran, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."