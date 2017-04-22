23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mustafa Yaman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mustafa Yaman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Yaman, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ortak bir coşkuyla kutlandığını ifade etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın özel bir bayram olduğunu vurgulayan Yaman, bütün dünyada tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamalarının barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacağını belirtti.
Yaman, geleceğin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocukları ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendi başına karar verebilen, eleştiren, kendine güvenen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamanın ortak sorumluluk ve hedefleri olduğunu kaydetti.
Yaman, "Bu anlamlı günde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, birinci meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yılını, milletimizin ve cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.