23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Sekmen, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 97. yıl dönümü ve 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutladıklarını ifade etti.
23 Nisan'ın Türk milleti ve ulusunun kurtuluş ve egemenliğini ifade ettiğini, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu aktaran Sekmen, şunları kaydetti:
"Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek olan yavrularımızın sağlıklı, eğitimli, müreffeh ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri en büyük arzumuzdur. 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, çocuklarımız ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan güçlü inancın ifadesidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın donanımlı, eğitimli, milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmeleri bizim en büyük hedefimizdir. Amacımız, çocuklarımıza uygarlığın tüm nimetlerini ulaştırmak, onlara her bakımdan daha mutlu yaşayabilecekleri bir şehir bırakmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin muasır medeniyet fikrine ulaşmasında emeği geçen TBMM'nin kahraman üyelerini saygı ve şükranla anıyorum. Bugüne ayrı bir anlam katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, yavrularımıza sevgilerimi sunuyorum."