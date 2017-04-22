23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ankara Valisi Ercan Topaca, "İnanıyoruz ki çocuklarımız sadece ülkemizi daha müreffeh yarınlara ulaştırmakla kalmayacak, dünya çocukları arasında da sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunacaklardır.
Ankara Valisi Ercan Topaca, "İnanıyoruz ki çocuklarımız sadece ülkemizi daha müreffeh yarınlara ulaştırmakla kalmayacak, dünya çocukları arasında da sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunacaklardır." ifadelerini kullandı.
Topaca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinin, ülkeyi işgal etme teşebbüsleri karşısında aziz milletin egemenliği eline aldığı, vatanına sahip çıktığı bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
23 Nisan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Topaca, "Dünyada tek çocuk bayramı olma özelliği taşıyan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dünya çocukları, Türkiye'nin ev sahipliğinde bütün insanlığa barış dolu aydınlık bir gelecek için seslenmekte, dostluk köprülerinin temellerini atmaktadırlar. Çocuklarımız bu duyarlıkla barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.
Çocukların bilinçli, ülkesini ve milletini seven, ufku geniş, büyük düşünen bir nesil olarak yetiştiklerini gördükçe geleceğe daha da güvenle baktığının altını çizen Topaca, mesajında şunları kaydetti:
"İnanıyoruz ki çocuklarımız sadece ülkemizi daha müreffeh yarınlara ulaştırmakla kalmayacak, dünya çocukları arasında da sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunacaklardır.
Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın aziz milletimize ve çocuklarımıza kutlu olmasını diliyorum."