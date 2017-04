Bilecik Valisi Süleyman Elban, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Belediye Başkanı Selim Yağcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.





Vali Elban, mesajında, Türkiye Cumhuriyetinin temel taşlarını oluşturan TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.



Milli iradenin temsilcilerinin oluşturduğu TBMM'nin açıldığı bu günün hem Kurtuluş Savaşını zafere götüren yolun başlangıcı hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdesi olduğunu aktaran Elban, şunları kaydetti:



"Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak, kendine güvenen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak, ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Bu duygularla çocuklara armağan edilen ve mili iradenin her şeyin önünde olduğunun ifade edildiği bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin ve TBMM'sinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyor, dünyanın bütün çocuklarına barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."





Milletvekili Eldemir ise, 23 Nisan 1920'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu simgeleyen, tarihin anlamlı bir dönemeci olduğunu aktardı.



Eldemir, esareti kabul etmeyen, onurunu ve özgürlüğünü korumak için harekete geçen Türk milletinin el ele vererek Anadolu'da yaktığı bağımsızlık ateşinin tüm yurdu aydınlattığını ifade etti.



TBMM'nin açılışının kurtuluş mücadelesindeki yeri ve öneminin büyük olduğunu vurgulayan Eldemir, şunları kaydetti:



"Meclis'in açılmasıyla Türk milleti, yönetimi ele aldığını, geleceğini belirleme hakkının yalnız kendisine ait olduğunu, bu hakkı hiçbir güce devretmeyeceğini ve egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğunu tüm dünyaya duyurmuştur. Bu emanetin yarınki taşıyıcısı ve yarının büyükleri olan çocuklarımızın her zaman milleti için çalışacaklarına, milletimizin yükselmesi için atılacak her adımda durmaksızın karşılarına çıkacak tüm engelleri aşacaklarına, kendilerini donanımlı biçimde yetiştirerek deneyim ve birikimlerini ülkemiz yararına kullanacaklarına ve milletimizin güven ve desteği ile her zaman başarılı olacaklarına olan inancım tamdır.'



Başkan Yağcı da, mesajında, TBMM'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kıvanç ve mutlulukla kutladıklarını ifade etti.



Toplumları çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne yükseltecek kişilerin çocuklar olacağını anımsatan Yağcı, şöyle devam etti:



"Milletimiz, en zor şartlar altında dahi azim ve inancını muhafaza ederek kazandığı bağımsızlık zaferinin ardından, kendi kaderini belirlemek üzere TBMM'yi kurmuş ve böylece Büyük Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünde özünü bulan egemenlik haklarına kavuşmuştur. Büyük Önder Mustafa Kemal'in aynı zamanda çocuklara bayram olarak armağan ettiği bu güzel günü, aynı heyecan ve istekle kutluyoruz. Dileğimiz, tüm dünya çocuklarının sevgi, barış ve huzur içinde kardeşlik duygularıyla, her günü bayram coşkusuyla yaşamalarıdır."