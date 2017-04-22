Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Milletimizin değerli varlığı olan çocuklarımızın, en uygun ortamlarda yetişmeleri ve ileriye dönük adımlarında hiçbir sıkıntı ve güçlük yaşamamaları temel amaçlarımız arasındadır. Devlet ve millet olarak, 21. yüzyıl dünyasının gerisinde kalmamak ve çocuklarımızın eğitim ve yaşam koşullarını iyileştirebilmek için öncelikle, onlara çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmalı ve buna yönelik ortamlar hazırlamalıyız. Bu düşünceye sahip insanlar olarak yetiştirmeliyiz.

Bu umutla 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum."