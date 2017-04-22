AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "İnanıyor ve biliyoruz ki ülkemizin geleceği olan çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle geleceği şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye'nin, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli görevler üstleneceklerdir." ifadesini kullandı.



Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Mesajında, 23 Nisan'ın, egemenliğin millete verildiği gün olduğunu dile getiren Gül, milli iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), demokrasinin gelişmesi ve Türkiye'nin kalkınmasının en büyük güç kaynağı olduğunu belirtti.



Gül, Türkiye'nin, yokluklar içinde var olma mücadelesi veren durumdan, bugün dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmesinde TBMM'nin payının büyük olduğunu vurguladı.



23 Nisan'ın, dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olduğuna işaret eden Gül, Meclisin, milli iradenin vücut bulduğu yer olduğunu 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında da gösterdiğinin altını çizdi. Gül, Türk milletinin, 15 Temmuz darbe girişimine karşı egemenlik hakkına sahip çıktığını ifade etti.



Gül, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar, milli iradenin doğduğu bugünü sevgili çocuklara armağan ederek onlara olan güvenlerini göstermişlerdir. İnanıyor ve biliyoruz ki ülkemizin geleceği olan çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle geleceği şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye'nin, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli görevler üstleneceklerdir. Bizler de sevgili çocuklarımıza güveniyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve Milli Mücadelede emeği geçmiş olan herkesi en derin saygı ve rahmetle anıyorum.

Ülkemizin her köşesinde gülen yüzleri ve sevgi dolu yürekleriyle bugüne anlam katan çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum."