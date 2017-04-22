Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Gümrükçüoğlu, mesajında, 23 Nisan 1920'nin Türk milleti için tarihi değer taşıyan bir dönüm noktasını ifade ettiğini bildirdi.



Bu özel tarihin, ülkeyi işgal etme teşebbüsleri karşısında Türk milletinin egemenliğini eline aldığı, vatanına sahip çıktığı günü simgelediğini vurgulayan Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:



"23 Nisan, bir milletin bağımsızlık meşalesini alevlendiren önemli adımlardan birisi olmuştur. 23 Nisan, Türk milletinin yok olmadığı, işgallere, bölünmeye karşı bütün imkanlarını seferber ederek dünyaya varlığını kanıtladığı gün olarak tarihteki yerini almıştır. Bir millet ve devlet olarak yeniden tarih sahnesine çıkma yolunda önemli kararlar alan, en önemlisi de millet egemenliğini esas alarak kurulan TBMM 97'nci yaşına girmiştir."



Gümrükçüoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu günü tüm dünya çocuklarına armağan ederek, gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri en büyük arzumuz, özgür düşünceli, donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ise ortak hedefimizdir. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, çocuklarımıza aydınlık yarınlar diliyorum."