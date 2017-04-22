Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Akdoğan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan ederek, gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koyduğunu kaydetti.



Kahramanlıklarla dolu Türk tarihinin yeni nesillerce öğrenilmesi, birlik, beraberlik ve dirliğin her zaman korunması gerektiğini aktaran Akdoğan, "Çocuklara armağan edilen bu özel günde geleceğin teminatı olan çocukların, tarihi ve ataların bize bıraktığı mirası geleceğe taşıma gibi bir görevi vardır. Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için yarınları kucaklamaya hazırlanan çocuklarımızın kendine güvenen ve mutlu bireyler olarak yetişmesi de bizim görevimizdir. Geçmişini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini iyi bilen sağlam nesillerin yetiştiğini görmek de en büyük mutluluğumuz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyor, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.