23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okullara ziyaretlerde bulundu.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okullara ziyaretlerde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürsu Karahıdır, Keles Gelemiç ve Sorgun, Mustafakemalpaşa Paşalar, Sünlük ve Yeşilova ilkokullarına yapılan ziyaretlerde çocuklara, acil yardım servis telefon numaralarının neler olduğu, jandarmanın da acil yardım hizmeti sunduğu, jandarmadan nasıl yardım isteneceği konularında bilgilendirme yapıldı.
Çocuklara ayrıca, Jandarma Çocuk Dergisi ve üzerinde trafik işaretlerinin bulunduğu cetveller dağıtıldı.