23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "23 Nisan, özgür bireyler haline gelen Türk milletinin geleceğinin teminatı olan çocuklarına Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıdır.
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "23 Nisan, özgür bireyler haline gelen Türk milletinin geleceğinin teminatı olan çocuklarına Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıdır." ifadesini kullandı.
Aksakal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, halkın kurtuluş mücadelesinin kurumsal yapısı olarak değerlendirdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yılı olduğunu hatırlattı.
23 Nisan'ın aynı toprakları paylaşan vatandaşların "ümmet olmaktan çıkarılıp ulus yapılması" sürecinin de başlangıcı olduğunu belirten Aksakal, şunları kaydetti:
"23 Nisan, özgür bireyler haline gelen Türk milletinin geleceğinin teminatı olan çocuklarına Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıdır.
Anayasa referandumu sürecinde ve sonrasında yaşanan adaletsiz ve kanunsuz uygulamaların gölgesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızın demokrasiye ve Atatürk ilkelerine olan inancı ve bağlılığıyla ileriye yönelik kaygılarımızı bir nebze olsun hafifletmektedir.
Türk milleti şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar üzerindeki egemenliğini hiç kimseye devretmeyecek kadar bilinçli ve kararlıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum."