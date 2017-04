Eskişehir Valisi Azmi Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Çelik, mesajında, Cumhuriyetin önemli kurumlarından TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılışının 97'nci yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınların teminatı çocuklara armağan ettiği, dünyada ilk ve tek çocuk bayramını sevinç ve gururla kutladıklarını ifade etti.



Kahramanlıklarla dolu Türk tarihinin yeni nesillerce öğrenilmesi, birlik, beraberlik ve dirliğin her zaman korunması ve sonsuza dek yaşatılmasıyla istikbalin emanet edileceği genç kuşakların bu bilinçle yetişmesi için 23 Nisanların iyi değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:



"Çocuklarımız geleceğimiz, güvencemiz ve umudumuz olduğundan onları her türlü olumsuzluklardan uzak, sevgi dolu bir ortamda mutlu ve huzurlu yaşatmak, tüm imkanlardan en iyi biçimde yararlanmalarını sağlamak hepimizin ortak görev ve sorumluluğudur. Sevgili çocuklar, dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklarla sizi ülkemizde buluşturan, sevgi, barış ve dostluk gibi değerlerin paylaşılmasına, dünyaya yayılmasına, farklı kültürlerin ortak noktada buluşmasına ve kaynaşmasına aracılık eden bir bayramdır. Burada sizlere düşen görev, bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, kendi başına karar verebilecek ölçüde donanımlı, yetenekli, dürüst, çalışkan ve başarılı bireyler olmaktır. Yarının gençleri ve büyükleri olarak, milletimizin güven ve desteği ile her zaman başarılı olacağınıza inanıyoruz."