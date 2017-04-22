23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Meclisimiz nasıl ki düşmanı geldiği yere püskürtmüşse, 15 Temmuz'da ikinci kurtuluş savaşında da tarihi tekerrür ettirmiştir.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Meclisimiz nasıl ki düşmanı geldiği yere püskürtmüşse, 15 Temmuz'da ikinci kurtuluş savaşında da tarihi tekerrür ettirmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte artık Gazi Meclisimiz çelikten bir zırha bürünmüş, gerçek millet egemenliği tezahür etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Çalık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin milli mücadele ruhuyla taçlandırdığı 23 Nisan'ın, Cumhuriyetin en müstesna ve özel günlerinden birini teşkil ettiğini belirtti.
"23 Nisan, sancak millet sevdasının tüm vatan sathında oluşturduğu birlik ve beraberliğin somutlaşmış adıdır." ifadesini kullanan Çalık, büyük bir seferberlik ve cefakarlıkla devam eden İstiklal Mücadelesi sırasında 23 Nisan 1920'de "Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir." şiarıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tam bağımsız ve özgür bir Türkiye'nin varlığını tüm cihana ilan ettiğini bildirdi.
Çalık, 20. yüzyılda, insanlık tarihinin en kanlı ve büyük savaşlarında yetim ve öksüz kalan çocukların sevindirilmesi ve onları kazanma adına ilan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın aynı zamanda tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliğini taşıdığını anımsattı.
Çalık, mesajında şunları kaydetti:
"Bağımsızlığımızın sembolü, milli iradenin mabedi olan Meclisimiz, 15 Temmuz'da FETÖ tarafından uçaklarla bombalanarak, milletin egemenliğine ve istiklaline darbe vurulmaya çalışılmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırma teşebbüsünde bulunulmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Meclisimiz nasıl ki düşmanı geldiği yere püskürtmüşse, 15 Temmuz'da ikinci kurtuluş savaşında da tarihi tekerrür ettirmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte artık Gazi Meclisimiz çelikten bir zırha bürünmüş, gerçek millet egemenliği tezahür etmiştir."
Milletin umut kaynağı çocukların başarılarının devamı temennisinde bulunan Çalık, kalplerdeki berraklığa, masumiyete barış ve sevgiye vesile olmasını dilediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.